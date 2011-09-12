《亚洲原油展望》中东原油交投料升温,中轻质原油料较上月升水

路透东京9月12日电---中东11月装载的现货原油料本周开始交易,其中中轻质原油料较上月升水,因亚洲石脑油裂解价差持稳.

海湾供应商已经设定官方原油售价(OSP),通常该价格为11月油价提供线索;沙特宣布其10月对亚洲的供应将按合约全数供应,供应规模与9月持平,符合预期.