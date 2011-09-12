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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 14:16 BJT

〔日本个股〕铃木汽车打算提出中止与大众汽车的结盟--日经

路透东京9月12日电---日本经济新闻周一报导,铃木汽车(7269.T)计划提出中止与大众汽车(VOWG_p.DE)的资本和业务联盟.

大众汽车持有铃木汽车19.9%的股份,铃木在大众也持有1.5%的股份.这两家公司目前的纷争危及到他们的结盟.

铃木汽车的发言人拒绝就该报导置评.(完)

--编译 李春喜;审校 吴云凌

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