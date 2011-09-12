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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 14:18 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元大跌,避险情绪全面冲击风险资产

路透惠灵顿/悉尼9月12日电---澳元兑美元周一跌逾0.01美元,新西兰元兑美元亦走低,因美元劲扬,受助于对欧元区债务危机浮现新的担忧,造成风险资产全面走低.

避险情绪加剧令公债受到追捧,推动澳洲公债期货大幅走高.10年期公债期约YTCc1触及两年半高位95.885,最新报95.870,日内上涨0.14.

新西兰公债价格<0#NZTSY=>亦走坚,收益率(殖利率)下滑5.5个基点.

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