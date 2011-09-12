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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 14:32 BJT

〔东京汇市〕欧元兑日圆跌至10年低点,因担心希腊债务违约

* 欧元受止损卖盘和负面消息打压

* 欧元兑日圆风险逆转显示,对于欧元卖权有大量需求

* 市场担心一些法资银行评级被下调,意大利主权评级也可能被调降

* 商品货币亦承压,澳元触及三周低位

路透悉尼9月12日电---欧元兑美元跌至七个月低位,兑日圆亦触及10年低点,一些关键技术水准和期权障碍位被跌破,因担心欧元区对希腊的支持发生动摇,可能使希腊债务违约.

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