〔东京汇市〕欧元兑日圆跌至10年低点,因担心希腊债务违约

* 市场担心一些法资银行评级被下调,意大利主权评级也可能被调降

路透悉尼9月12日电---欧元兑美元跌至七个月低位,兑日圆亦触及10年低点,一些关键技术水准和期权障碍位被跌破,因担心欧元区对希腊的支持发生动摇,可能使希腊债务违约.