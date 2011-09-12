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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 14:28 BJT

〔澳洲股市〕跌3.7%并创五周最大跌幅,受欧债危机及经济增长担忧打压

路透墨尔本9月12日电---澳洲股市周一大跌3.7%,为自8月初以来最大跌幅,因对欧债危机和全球经济增长的担忧席卷市场,使投资者撤离股票等风险资产.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收低156.2点至4,038.5,收于盘中低点,市场成交量低于均值.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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