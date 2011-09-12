联想希望在今年底前超过戴尔 成为全球第二大PC厂商

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透旧金山9月9日电---联想集团(0992.HK)董事长柳传志周五称，预计联想将在今年底前，超过戴尔成为全球第二大个人电脑（PC）厂商。
联想在中国和其它新兴市场的销量强劲。
联想上月财报超出分析师预期。该公司正努力抢占PC市场份额，PC是联想的主要业务，其增长受到智能手机和平板电脑影响。
联想首席执行官（CEO）杨元庆在声明中称：“由于我们的快速增长，加上我们成功与NEC在日本成立合资企业，及收购德国Medion公司，预计联想今年将成为全球第二大PC厂商。尽管我们也对平板电脑和移动互联网等新领域投资，但我们认为全球PC市场潜力巨大。”
惠普将进行运营重组，目前有意剥离其PC业务，而戴尔则受到公共部门支出放缓影响。
联想第二季度全球市场份额增至12.2%，其第一季度数据为9.9%。联想称，6月并购德国Medion AG(MDNG.DE)後，对更多跨国并购敞开大门。（完）
--编译 黎黎;审校 王燕焜
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国