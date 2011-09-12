《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月12日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:周五欧元/美元突破的速度非常令人惊讶,收盘跌破200日和200周移动均线切入位等三个技术支撑位.

目前欧元/美元的基调转为极为负面,另外收盘亦跌破1.3660水平,此乃1月低点1.2870至1.4940高位升势的61.8%回档位.

下一道支撑区域料在1.3360-1.3405之间,1.3405为2010年低点1.1880至今年高位1.4940涨势的50%回档位.1.3050是此波涨势的61.8%回档位.

回撤走势应会在1.3830美元止步,若此位被突破,将在1.4020止步.

欧元/美元周五跌破2010年低位1.1880拉出的趋势线支撑位1.3975,当日收盘跌至200日移动均线切入位1.4024下方.倘若我们目前能确认今天收盘有效跌破200周移动均线切入位(也在1.4024),则标志欧元/美元走势逆转,在跌破7月低点1.3835後,料将跌向1.3500.

200周移动均线切入位1.4025目前应是周线的主要阻力位.

美元/日圆:周五走高,美元微升至77.60/70日圆高位上方,但在略高于78.00水准的55日移动均线下方畏缩不前.

美国公债收益率(殖利率)走疲正限制日圆涨势,美元/日圆需要收在55日移动均线切入位上方,才能得以升向阻力更大的水准79.50/60.

倘若美元/日圆跌破76.20/30的重要低位,则有望进一步跌向74.50.

欧元/英镑:周五最终突破200日移动均线切入位0.8690英镑,因市场想伺机下探2010年低位0.8065划出的趋势线支撑位0.8575.这个0.8575恰巧也是低位0.8065至今年高位0.9085整个升势的50%回档位.

欧元/英镑有效跌破0.8575後,将下看61.8%回档位0.8455.倘若出现任何回升走势,其将发现难以突破200日移动均线阻力位0.8700区域.(完)

--编译 肖群英; 审校 白云

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