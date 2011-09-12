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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 15:10 BJT

〔东京美债〕公债价格在亚洲市场几乎持平,後市料有更多波动性

路透东京9月12日电---美国公债周一在亚洲市场几无变动,上日上扬,因市场谨慎应对更多的不确定性,担忧欧元区对希腊的支持不稳,希腊或将被迫出现债务违约.

欧洲央行执委会成员史塔克辞职的消息引发市场对欧洲的担忧.欧洲央行已证实路透报导史塔克辞职的一则消息.该报导称,他辞职是因为不同意欧洲央行的购债计划.

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