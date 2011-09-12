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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 15:01 BJT

〔国际油市〕布兰特原油下跌近2美元,因美元上涨且投资者展开避险

路透新加坡9月12日电---原油价格周一下跌近2美元,美元走强,投资者因欧洲危机加重而避开风险较高的大宗商品,而经济增长前景暗淡也打击了能源需求前景.

布兰特原油期货LCOc1最多下跌1.74美元至每桶111.03,0638GMT时下跌1.4%至111.22.美国原油期货CLc1下跌1.82美元至86.42.美元指数.DXY上涨约0.5%.

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