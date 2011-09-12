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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 15:24 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶进一步下跌,因忧虑全球经济和欧债危机

路透东京9月12日电---东京期胶周一跌近2%,由于油价下挫,担忧全球经济和欧洲恶化的债务危机,市场信心转空.

东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶2月合约<0#JRU:>下跌5.6日圆,或1.5%,结算价报每公斤356.3日圆.该合约日内稍早触及低点362.1日圆.

上海主力1月期胶合约SNRF2周五收报每吨34,095元人民币(5,340美元),成交量为668,824口.

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