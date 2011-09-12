美国核专家称朝鲜或需再进行核试验

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳9月9日电（记者 Fredrik Dahl）---美国斯坦福大学核科学家赫克（Siegfried Hecker）周五称，朝鲜若想研制成功一枚核弹，有“充分的技术原因”将再进行至少一次核试验。

朝鲜在2006年和2009年分别进行了一次核试验，但迄今尚未证明，该国拥有可用的核弹。赫克本人曾多次访问朝鲜。

防止核扩散专家称，朝鲜拥有的核燃料，足以生产十件核武器，但他们不相信朝鲜能使其小型化，能够安置在导弹上。

赫克去年底访问朝鲜，参观了先前未被探测出的铀浓缩设施。赫克称，他认为，朝鲜知道如何建造一枚“相对简单的基本型 弹”。

但赫克在维也纳一场研讨会上告诉外交人士：“我认为，基于之前的核试验，他们没有信心生产出一件装载在导弹上足够小的武器。”

“所以，如果他们希望……要想有信心生产出一件武器装载在导弹上，如果他们想让全世界相信，他们至少还需要再进行一次核试验。”（完）