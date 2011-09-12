美国核专家称朝鲜或需再进行核试验

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳9月9日电（记者 Fredrik Dahl）---美国斯坦福大学核科学家赫克（Siegfried Hecker）周五称，朝鲜若想研制成功一枚核弹，有“充分的技术原因”将再进行至少一次核试验。
朝鲜在2006年和2009年分别进行了一次核试验，但迄今尚未证明，该国拥有可用的核弹。赫克本人曾多次访问朝鲜。
防止核扩散专家称，朝鲜拥有的核燃料，足以生产十件核武器，但他们不相信朝鲜能使其小型化，能够安置在导弹上。
赫克去年底访问朝鲜，参观了先前未被探测出的铀浓缩设施。赫克称，他认为，朝鲜知道如何建造一枚“相对简单的基本型 弹”。
但赫克在维也纳一场研讨会上告诉外交人士：“我认为，基于之前的核试验，他们没有信心生产出一件装载在导弹上足够小的武器。”
“所以，如果他们希望……要想有信心生产出一件武器装载在导弹上，如果他们想让全世界相信，他们至少还需要再进行一次核试验。”（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国