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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 15:34 BJT

〔日本债市〕公债期货受欧债危机忧虑提振微升,10年券收益率持于1%附近

路透东京9月12日电---日本公债期货周一上涨,市场人士从美国及德国公债涨势中寻得交投指引,但本周即将进行两轮公债标售,投资者不愿追低收益率(殖利率),限制了日债涨幅.

10年期公债收益率持于1%附近,市场人士对进一步推低收益率持谨慎心态,因预计日本经历地震和海啸後,经济短期内将会复苏,受助于政府财政刺激措施.

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