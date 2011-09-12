〔新兴汇市〕坡元触及两个月低点,市场慎防新加坡金管局政策转变

路透新加坡9月12日电---坡元兑美元周一触及逾两个月低位,因欧元区债务危机令投资者紧张不安,且市场愈发揣测,新加坡金管局下月可能放宽货币政策.

因担忧欧元区对希腊的支持摇摆不定,市场风险偏好受到打压,并引发亚洲货币遭遇抛售,印度卢比刷新一年低点,且印尼卢比跌至两个月低位.