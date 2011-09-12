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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 15:48 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑日圆触及10年新低103.985日圆--EBS数据

路透伦敦9月12日电---EBS数据显示,欧元兑日圆EURJPY=R触及10年新低103.985日圆;美元兑加元CAD=D4升至七个月高位1.0015加元;美元兑日圆JPY=下跌1%,至76.76日圆.(完)

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