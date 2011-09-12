更正:〔全球金市〕金价因美元走坚而下跌1%,珠宝商伺机逢低承接

(更正:内文首段中"上周创下6月以来最低位"译文有误,更正为"上周创6月以来最差一周表现".)

路透新加坡9月12日电---金价周一下跌逾1%,上周创6月以来最差一周表现.不过低接买盘可望抑制金价跌势.与此同时对于欧洲债务危机的担忧令以欧元计价的黄金创下纪录高位.

上周末欧洲央行首席经济学家史塔克宣布辞职後,德国总理梅克尔领导的中右翼执政联盟内部有高级官员又公开谈论希腊债务违约,这使得对于希腊违约的担忧升级.