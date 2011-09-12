更正:〔全球金市〕金价因美元走坚而下跌1%,珠宝商伺机逢低承接

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
(更正:内文首段中"上周创下6月以来最低位"译文有误,更正为"上周创6月以来最差一周表现".)
路透新加坡9月12日电---金价周一下跌逾1%,上周创6月以来最差一周表现.不过低接买盘可望抑制金价跌势.与此同时对于欧洲债务危机的担忧令以欧元计价的黄金创下纪录高位.
上周末欧洲央行首席经济学家史塔克宣布辞职後,德国总理梅克尔领导的中右翼执政联盟内部有高级官员又公开谈论希腊债务违约,这使得对于希腊违约的担忧升级.
0702GMT,现货金XAU=下跌29.77美元,报每盎司1,827.39美元,远低于上周所及约1,920美元的纪录高位.投机客目前仍在了结金市的获利,以弥补股市投资亏损.
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国