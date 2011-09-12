美国防官员否认曾有侦察机因朝鲜电波干扰迫降

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月10日电---韩国《朝鲜日报》（Chosun Ilbo）报导称，今年3月，美军一架侦察机曾因全球定位系统（GPS）受朝鲜电波干扰而迫降。美国一名国防官员周六对此予以否认。

这名不愿透露姓名的官员称：“没有迹象表明，事件发生时及前後，有任何飞机曾因为紧急情况迫降。”

《朝鲜日报》周五援引韩国国防部报告称，这架美军侦察机当时参与了美韩联合军演。

报导称，朝鲜干扰电波还导致韩国沿岸警备艇和快艇的GPS设备出现故障。部分民航飞机也受到影响。（完）