版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 15:45 BJT

〔标题新闻〕马来西亚9月1-10日棕榈油品出口较上月同期降36%至389,069吨--船运调查机构SGS

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nK7E7JM002]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐