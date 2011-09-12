《企业看点》--9月12日财务活动报导摘要(更新版)

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
(新增第一则)
路透9月12日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 英国星期日电讯报报导,英国航空(British Airways)BAY.L准备竞购希思罗机场第二大运营商--汉莎航空(Lufthansa AG)旗下bmi.
* 据华尔街日报报导,美国联邦储备理事会(美联储,FED)就Capital One Financial Corp(COF.N)收购荷兰国际集团ING.AS旗下美国网上银行业务,是否会产生"大到不能倒"的机构而提出疑问.[ID:nL3E7KC0F0]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 程琳/王翔琼;审校 张涛/吴云凌
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国