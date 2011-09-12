《企业看点》--9月12日财务活动报导摘要(更新版)

(新增第一则)

路透9月12日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 英国星期日电讯报报导,英国航空(British Airways)BAY.L准备竞购希思罗机场第二大运营商--汉莎航空(Lufthansa AG)旗下bmi.

* 据华尔街日报报导,美国联邦储备理事会(美联储,FED)就Capital One Financial Corp(COF.N)收购荷兰国际集团ING.AS旗下美国网上银行业务,是否会产生"大到不能倒"的机构而提出疑问.[ID:nL3E7KC0F0]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)