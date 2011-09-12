《外汇动态》日圆全线上涨使日本财务省处于两难境地

0729GMT--前日本经济产业大臣钵吕吉雄因对福岛状况发表了一些不当言论而辞职,这不应转移人们对现任首相野田佳彦面临的日圆再度走强的更棘手问题的关注.

欧元/日圆EURJPY=R处于较低的104日圆,非常有利于欧元区出口业者,但却使日本出口商处于两难境地.

美元/日圆JPY=走软可以解释为美元较为疲弱,但显然目前并非如此.日圆全线上涨远不仅是日本国内的议题,市场可能将买入日圆,以找出日本财务省对日圆涨势设定的上限.(完)

--编译 于春红;审校 吴云凌

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