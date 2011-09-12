〔汽车产业〕日本铃木汽车计划终止与德国大众汽车的结盟关系(更新版)

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
(新增细节)
路透东京9月12日电---日本铃木汽车(7269.T)计划终止与德国大众汽车(VOWG_p.DE)为期两年的结盟关系.此前大众指责铃木从意大利汽车集团菲亚特FIA.MI采购柴油发动机,违反了与大众之间的协议.
铃木在向东京证券交易所提供的声明中表示,其将要求大众出售所持铃木19.9%的股份.作为交换,铃木称,其将出售所持大众1.5%的股份.
大众则在另一项声明中称并无出售铃木股份的打算,并呼吁双方继续合作.
Advanced Research资深分析师Koji Endo称,"我认为这不会立刻带来影响,不过长期而言或许会是个严重问题,因为铃木自身开发极优或高效的柴油或混合动力电动汽车将开销庞大."
Endo表示,"铃木可能会开始寻求一些其他选择,包括找到一个新的合作夥伴,但目前来说,似乎候选名单非常有限."
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国