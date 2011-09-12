〔汽车产业〕日本铃木汽车计划终止与德国大众汽车的结盟关系(更新版)

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路透东京9月12日电---日本铃木汽车(7269.T)计划终止与德国大众汽车(VOWG_p.DE)为期两年的结盟关系.此前大众指责铃木从意大利汽车集团菲亚特FIA.MI采购柴油发动机,违反了与大众之间的协议.

铃木在向东京证券交易所提供的声明中表示,其将要求大众出售所持铃木19.9%的股份.作为交换,铃木称,其将出售所持大众1.5%的股份.

大众则在另一项声明中称并无出售铃木股份的打算,并呼吁双方继续合作.

Advanced Research资深分析师Koji Endo称,"我认为这不会立刻带来影响,不过长期而言或许会是个严重问题,因为铃木自身开发极优或高效的柴油或混合动力电动汽车将开销庞大."

Endo表示,"铃木可能会开始寻求一些其他选择,包括找到一个新的合作夥伴,但目前来说,似乎候选名单非常有限."