《外汇动态》欧元/美元反弹但面临後续抛售,欧元/日圆下跌

0756GMT---获利了结协助欧元/美元EUR=略微反弹,跌0.6%至1.3566,脱离稍早电子交易平台EBS所及七个月低位1.34949,有传闻称目前欧元跌势或已过头.

但欧元/美元的反弹幅度料有限,主权机构的卖盘据称在1.3580-1.3620.

EBS数据显示,欧元兑日圆EURJPY=亦继续下挫,跌破104.00的据称障碍位後,触及10年新低103.90.而美元兑日圆JPY=日内挫跌1%.

交易商称,模型基金正卖出欧元/日圆,以及一家美国投资机构在卖出美元/日圆.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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