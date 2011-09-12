《外汇动态》欧元/美元风险逆转指标触及纪录新高,偏向欧元卖权

0811GMT---欧元/美元风险逆转指标触及纪录新高,显示偏向欧元卖权,因欧元的偏好下降.

Delta值为0.25的一个月期风险逆转指标EUR1MRR=ICAP触及4.0,偏向欧元卖权,三个月期合约EUR3MRR=ICAP升至4.25.欧元/美元隐含波动率EURVOL也跳涨,其中一个月期隐含波动率EUR1MO=触及约18.0%,较周五水准高约2.0个百分点.(完)

--编译 李爽;审校 孙茉莉

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