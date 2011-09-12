〔汽车产业〕日本铃木汽车会长称将回购大众汽车所持股份

路透东京9月12日电---日本铃木汽车(7269.T)会长周一在新闻简布会上表示,公司将买回大众汽车(VOWG_p.DE)所持股份.

铃木汽车正寻求终止与大众汽车持续了两年的结盟关系,此前大众表示,铃木汽车与意大利菲亚特FIA.MI围绕柴油发动机的协议,违反了铃木与其合作的条款.[ID:nCN1958633].(完)