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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 16:42 BJT

《外汇动态》市场仍谨慎对待瑞郎,提升日圆避险魅力

0822GMT---市场的风险厌恶情绪愈发升温,但外汇市场仍对买入瑞郎持谨慎心态,上周瑞士央行将欧元兑瑞郎的汇率目标设定为1.20瑞郎.

欧元兑瑞郎EURCHF=仍高于1.20,日内跌0.1%,报1.2051;美元兑瑞郎CHF=升0.3%,报0.8864,之前在电子交易平台EBS上曾触及四个月高点0.89273.

交易商称,投资者继续远离瑞郎,令日圆的避险魅力上升.

欧元兑日圆EURJPY=R稍早降至104日圆下方的10年低点;美元兑日圆JPY=跌约1%.(完)

--编译 王翔琼;审校 李爽

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