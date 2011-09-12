〔外汇期权〕欧元/美元波动率上升,因现汇走软--IFR

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
IFR伦敦9月12日电---欧元持续疲软和美元走强拖累欧元/美元今天跌破1.3600和1.3500两道障碍,至1.3495.欧元/美元期权波动率在最近交易日上涨,一周期波动率逼近20.0%水平,一月期波动率升越2009年8月高位16.0%,至2010年6月所及水平约18.0%.
一个月期/delta值为0.25的欧元/美元选择权风险逆转指标(RR)再创纪录新高,报4.0%,偏向欧元卖权.六月期RR报4.3%.
其他欧元相关期权波动率全线走高,欧元/日圆触及105.00下方的10年低位,推动一个月欧元/日圆价平期权波动率从周五的16.0%升至19.0%(20.0%是8月初高位,高于上次在2010年6月所及水平).
一月期欧元/法郎期权波动率报9.25%,高于上周不足8.0%的障碍低位.一月期欧元/英镑期权波动率为12.5%,较周五高位高出2.0个百分点,且为2010年6月所及水准.
一月期英镑/美元期权波动率升至12.5%,较周五升1.0个百分点,英镑/美元现汇突破1.5800障碍位.
美元/日圆期权波动率升高,欧元/日圆期权波动率走低,尽管该货币对维持在惯常水平.一月期美元/日圆期权波动率报11.6%,较周五水平升1.0个百分点.
澳元/美元期权波动率走高,因澳元/美元现汇从周五高位逾1.0600跌落至1.0328,一月期澳元/美元期权波动率升1.5个百分点至16.6%.(完)
--编译 肖群英;审校 王冠中
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国