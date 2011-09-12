〔外汇期权〕欧元/美元波动率上升,因现汇走软--IFR

IFR伦敦9月12日电---欧元持续疲软和美元走强拖累欧元/美元今天跌破1.3600和1.3500两道障碍,至1.3495.欧元/美元期权波动率在最近交易日上涨,一周期波动率逼近20.0%水平,一月期波动率升越2009年8月高位16.0%,至2010年6月所及水平约18.0%.

一个月期/delta值为0.25的欧元/美元选择权风险逆转指标(RR)再创纪录新高,报4.0%,偏向欧元卖权.六月期RR报4.3%.

其他欧元相关期权波动率全线走高,欧元/日圆触及105.00下方的10年低位,推动一个月欧元/日圆价平期权波动率从周五的16.0%升至19.0%(20.0%是8月初高位,高于上次在2010年6月所及水平).

一月期欧元/法郎期权波动率报9.25%,高于上周不足8.0%的障碍低位.一月期欧元/英镑期权波动率为12.5%,较周五高位高出2.0个百分点,且为2010年6月所及水准.

一月期英镑/美元期权波动率升至12.5%,较周五升1.0个百分点,英镑/美元现汇突破1.5800障碍位.

美元/日圆期权波动率升高,欧元/日圆期权波动率走低,尽管该货币对维持在惯常水平.一月期美元/日圆期权波动率报11.6%,较周五水平升1.0个百分点.

澳元/美元期权波动率走高,因澳元/美元现汇从周五高位逾1.0600跌落至1.0328,一月期澳元/美元期权波动率升1.5个百分点至16.6%.(完)

--编译 肖群英;审校 王冠中

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