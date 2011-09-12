《外汇动态》使用波动性押注瑞士央行很难维持瑞郎下限的方式较为谨慎

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
0820GMT--由于欧元区承受着重大压力,瑞士央行旨在压低瑞郎的政策可能很快成为支撑欧元的政策.瑞士央行提出的无限制买入外汇以维持瑞郎/美元处于1.2000瑞郎下限的誓言尚未被测试,当然提出这样的誓言是以防出现违约.
据称瑞士央行已积极出售期权以压低波动性.这一政策具有较大风险,因瑞士央行不能在推低欧元/瑞郎的情况下对冲其筹码,也不能在不令欧元承压的情况下,使买入欧元的操作多样化.
现在可能是时候使用成本很低的波动性反向押注瑞士央行很难长期维持瑞郎下限.(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
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路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国