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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 17:01 BJT

《外汇动态》使用波动性押注瑞士央行很难维持瑞郎下限的方式较为谨慎

0820GMT--由于欧元区承受着重大压力,瑞士央行旨在压低瑞郎的政策可能很快成为支撑欧元的政策.瑞士央行提出的无限制买入外汇以维持瑞郎/美元处于1.2000瑞郎下限的誓言尚未被测试,当然提出这样的誓言是以防出现违约.

据称瑞士央行已积极出售期权以压低波动性.这一政策具有较大风险,因瑞士央行不能在推低欧元/瑞郎的情况下对冲其筹码,也不能在不令欧元承压的情况下,使买入欧元的操作多样化.

现在可能是时候使用成本很低的波动性反向押注瑞士央行很难长期维持瑞郎下限.(完)

--编译 于春红;审校 孙茉莉

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