《外汇动态》使用波动性押注瑞士央行很难维持瑞郎下限的方式较为谨慎

0820GMT--由于欧元区承受着重大压力,瑞士央行旨在压低瑞郎的政策可能很快成为支撑欧元的政策.瑞士央行提出的无限制买入外汇以维持瑞郎/美元处于1.2000瑞郎下限的誓言尚未被测试,当然提出这样的誓言是以防出现违约.

据称瑞士央行已积极出售期权以压低波动性.这一政策具有较大风险,因瑞士央行不能在推低欧元/瑞郎的情况下对冲其筹码,也不能在不令欧元承压的情况下,使买入欧元的操作多样化.