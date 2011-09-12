〔企业并购〕高盛、摩根士丹利正在分别商谈收购印尼经纪公司--消息

路透雅加达9月12日电---知情人士周一透露,高盛(GS.N)和摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)正分别就收购印度尼西亚经纪公司进行谈判,欲将触角伸向印尼这个东南亚最大经济体热火朝天的资本市场.

两名了解交易内情的消息人士表示,高盛正就收购Tiga Pilar Sekuritas进行谈判,料将在2011年底前完成交易,因其计划在明年启动在印尼的经纪业务.

一名消息人士表示,高盛已经完成对Tiga Pilar的尽职调查,双方正就协议架构及估值进行协商.这名人士因谈判并未公开而拒绝署名.

另外三名知情人士称,摩根士丹利也将一家经纪公司确定为收购目标,希望在年内进行尽职调查,以便能于明年开始运营.

摩根士丹利、高盛和Tiga Pilar高层都拒绝置评.(完)