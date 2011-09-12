〔企业并购〕高盛、摩根士丹利正在分别商谈收购印尼经纪公司--消息

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透雅加达9月12日电---知情人士周一透露,高盛(GS.N)和摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)正分别就收购印度尼西亚经纪公司进行谈判,欲将触角伸向印尼这个东南亚最大经济体热火朝天的资本市场.
两名了解交易内情的消息人士表示,高盛正就收购Tiga Pilar Sekuritas进行谈判,料将在2011年底前完成交易,因其计划在明年启动在印尼的经纪业务.
一名消息人士表示,高盛已经完成对Tiga Pilar的尽职调查,双方正就协议架构及估值进行协商.这名人士因谈判并未公开而拒绝署名.
另外三名知情人士称,摩根士丹利也将一家经纪公司确定为收购目标,希望在年内进行尽职调查,以便能于明年开始运营.
摩根士丹利、高盛和Tiga Pilar高层都拒绝置评.(完)
--编译 梁睿雪;审校 丁琦
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国