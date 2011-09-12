《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦9月12日电---以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:"若跌破已不远的2月低点1.3430,将打开跌回1月低点1.2860的通道,中途的目标位分别有1.3245和1.2995."

欧元/日圆:试探性下行通道今天的下沿103.20,以及2001年5月低点99.85是下两道下行目标位.

美元/日圆:仍然存在回升至试探性下行通道上沿(本周在78.40)的可能,之後将重新下看关键支撑区域76.25/30."

英镑/美元:若跌破1.5780/85和试探性下行通道下沿(今日在1.5715),将打开中期内进一步跌向1.5295/1.5345区域的下行通道,期间主要的目标位有1.5665和1.5490.

美元/瑞郎:若向上突破0.8950附近的阻力区域,将打开延续8月初始于0.7065涨势的大门,并进而升至0.9340/70的阻力区域(分别为3月和4月高位).

纽约 当日 今年来 2010年

0851GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3596 1.3651 -0.40 +1.64 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.82 77.55 -0.94 -5.34 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 104.46 105.86 -1.32 -3.81 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.8869 0.8835 +0.38 -4.99 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5821 1.5880 -0.37 +1.42 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9985 0.9967 +0.18 +0.18 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0317 1.0469 -1.45 +1.12 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8161 0.8212 -0.62 +4.75 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.270 81.190 -2.36 -4.57 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.690 63.680 -1.55 -0.89 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.56 123.15 -1.29 -4.03 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2636 1.2724 -0.69 -3.67 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王洋; 审校 白云

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