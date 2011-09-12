〔瑞典企业〕萨博获得7,000万欧元由中国担保人担保的过桥融资

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透阿姆斯特丹9月12日电---现金紧张的瑞典汽车制造商萨博(Saab)周一称,已在一中国担保方协助下安排7,000万欧元过桥贷款融资.
作为荷兰母公司Swedish AutomobileSWAN.AS旗下企业,萨博一直处于破产边缘,此前一家瑞典法院拒绝其获得债权人保护的初步申请.
Swedish Automobile称,萨博已经和一家特殊目的机构(SPV)签署技术许可协议,获得7,000万欧元融资.Swedish Automobile在该消息公布前上涨约50%,随後扩大涨幅至170%.
作为该交易的一部分,中国汽车生产商--青年汽车也与该SPV签署技术特许协议,为萨博偿付提供担保.(完)
--编译 肖群英;审校 王洋
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国