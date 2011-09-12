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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 18:54 BJT

〔亚洲橡胶〕9月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月12日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

9月 350.1 18 350.0 1

10月 355.5 5 -- --

11月 357.4 5 355.5 4

12月 359.0 51 358.5 62

1月 361.0 181 360.2 104

2月 363.0 1683 362.1 702

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋;审校 于春红

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