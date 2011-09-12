〔马来西亚期市〕棕榈油期货上扬,市场等候美国农业部报告出炉

路透雅加达9月12日电---马来西亚棕榈油期货周一在一个月高位附近交投,与其他植物油市场走势一致,因投资者在美国重要的行业报告出炉前调整仓位.

指标11月毛棕榈油期货FCPOc3收涨0.7%,报每吨3,071马币(林吉特),盘中触及3,076马币的高位.

盘中交投淡静,成交量为5,862口.

"今天市场颇为强劲,"吉隆坡一位交易商指出."但人们都预料棕榈油市场即将下挫."

"豆油较马来西亚棕榈油有巨大升水,"他并称,"即便今天原油价格下跌,豆油也未滑落,棕榈油几乎是在追踪豆油走势."

美国农业部(USDA)定于周一1230GMT公布农作物供需报告,鉴于高温干热天气损及美国大豆单产而作出最新产量预估.美国大豆单产受损可能会提振豆油对棕榈油的升水.(完)