〔马来西亚期市〕棕榈油期货上扬,市场等候美国农业部报告出炉

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透雅加达9月12日电---马来西亚棕榈油期货周一在一个月高位附近交投,与其他植物油市场走势一致,因投资者在美国重要的行业报告出炉前调整仓位.
指标11月毛棕榈油期货FCPOc3收涨0.7%,报每吨3,071马币(林吉特),盘中触及3,076马币的高位.
盘中交投淡静,成交量为5,862口.
"今天市场颇为强劲,"吉隆坡一位交易商指出."但人们都预料棕榈油市场即将下挫."
"豆油较马来西亚棕榈油有巨大升水,"他并称,"即便今天原油价格下跌,豆油也未滑落,棕榈油几乎是在追踪豆油走势."
美国农业部(USDA)定于周一1230GMT公布农作物供需报告,鉴于高温干热天气损及美国大豆单产而作出最新产量预估.美国大豆单产受损可能会提振豆油对棕榈油的升水.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国