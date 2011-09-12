〔伦敦美债〕公债收益率几无变动,但欧债危机料将打压其进一步下跌

路透伦敦9月12日电---美国公债收益率(殖利率)周一几无变动,本周随後将有大批量新债供应.但收益率料将进一步下跌,因围绕希腊及法国银行业体质的忧虑助燃避险公债买气.

指标10年期美国公债收益率US10YT=RR几无变动,报1.91%.此前在隔夜市场该收益率一度跌至1.879%,为二战後最低水平.