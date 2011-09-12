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债券 | 2011年 9月 12日 星期一 19:28 BJT

〔伦敦美债〕公债收益率几无变动,但欧债危机料将打压其进一步下跌

路透伦敦9月12日电---美国公债收益率(殖利率)周一几无变动,本周随後将有大批量新债供应.但收益率料将进一步下跌,因围绕希腊及法国银行业体质的忧虑助燃避险公债买气.

指标10年期美国公债收益率US10YT=RR几无变动,报1.91%.此前在隔夜市场该收益率一度跌至1.879%,为二战後最低水平.

交易员表示,还不清楚10年期美国公债收益率能跌到什麽水平."现在对10年期美债,谁也说不准.2%水平已被突破,所以看起来这种走势没有太多的太多阻力."

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