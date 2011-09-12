〔东南亚股市〕在清淡市况中下跌,因担心欧债危机

路透曼谷9月12日电---东南亚股市周一回落,因对欧元区债务危机的悲观看法引发区域蓝筹股遭遇普遍卖压.印尼及新加坡股市双双录得三周来最大跌幅.

交投清淡,约为月均成交量的三分之二,部分因中国、台湾和韩国等重要亚洲中心恰逢公众假期.

英国富时100指数.FTSE本周伊始进一步下滑,拖累东南亚股市尾盘走低.印尼股市.JKSE录得三周来最大跌幅,日内跌2.6%.

"今日成交量低迷,说明投资者现意在按兵不动,"Panin Sekuritas分析师Purwoko Sartono表示.

七国集团(G7)财长周末会议未能达成采取一致行动,且上周五一名欧洲央行委员辞职助燃了有关欧债危机的忧虑,令全球风险厌恶情绪升高.

有关希腊违约以及法国银行业评级或遭进一步调降的传闻令人气更为恶化.

"在我们看来,希腊问题至为严重,投资者应关注本周能够完成的、对希腊财政纪律的评估,"凯基证券策略师Rakphong Chaisuparakul表示.