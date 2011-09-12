〔国际油市〕亚洲柴油现货价差接近平价水平,成交量巨大

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透新加坡9月12日电---亚洲柴油市场周一走强,柴油现货贴水接近平价水平,实货市场成交量巨大.
近八家贸易商参与其中.摩根大通正加入嘉能可和新加坡贸易商兴隆的行列,成为点价窗口中的主要买家.
这三家贸易商共购买超过100万桶0.5%含硫柴油,价差介于负0.15美元至平价之间,高于上周五的负0.10美元.
嘉能可和兴隆本月合计买入约300万桶高硫柴油.
市场情绪受到马来西亚需求持续上升迹象,中国进口涌现和对西方套利窗口打开的提振.
10月柴油裂解价差微升0.04美元,至每桶较迪拜原油升水17.33美元.
航煤裂解价差升0.19美元,至每桶18.83美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 122.20 122.6 122.4 126.5 -4.10 -3.24
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 121.55 121.9 121.7 125.9 -4.20 -3.33
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.40 122.8 122.6 126.8 -4.25 -3.35
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 123.50 123.9 123.7 127.7 -4.05 -3.17
9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 121.9 126.1 -4.25 -3.37
10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.7 126.0 -4.27 -3.39 (完)
--编译 肖群英;审校
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国