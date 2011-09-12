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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 21:21 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油现货价差接近平价水平,成交量巨大

路透新加坡9月12日电---亚洲柴油市场周一走强,柴油现货贴水接近平价水平,实货市场成交量巨大.

近八家贸易商参与其中.摩根大通正加入嘉能可和新加坡贸易商兴隆的行列,成为点价窗口中的主要买家.

这三家贸易商共购买超过100万桶0.5%含硫柴油,价差介于负0.15美元至平价之间,高于上周五的负0.10美元.

嘉能可和兴隆本月合计买入约300万桶高硫柴油.

市场情绪受到马来西亚需求持续上升迹象,中国进口涌现和对西方套利窗口打开的提振.

10月柴油裂解价差微升0.04美元,至每桶较迪拜原油升水17.33美元.

航煤裂解价差升0.19美元,至每桶18.83美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 122.20 122.6 122.4 126.5 -4.10 -3.24

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 121.55 121.9 121.7 125.9 -4.20 -3.33

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.40 122.8 122.6 126.8 -4.25 -3.35

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 123.50 123.9 123.7 127.7 -4.05 -3.17

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 121.9 126.1 -4.25 -3.37

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.7 126.0 -4.27 -3.39 (完)

--编译 肖群英;审校

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