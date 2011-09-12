〔国际油市〕亚洲石脑油价格跌至四日低点,亚洲多国假期令交投淡静

路透新加坡9月12日电---亚洲石脑油价格周一跌至四日低位, 裂解价差接近一周低位.市场中现货交易活动淡静,因亚洲除中国外最大的石化中心韩国恰逢公众假期.
台湾及中国同样因假期休市.
"今天没什麽大事.但从基本面来看,由于欧洲(需求)仍受到支撑,没有太多西方船货运往东边,"一名交易商表示.
市场焦点在台塑,交易商预期其最大的裂解装置将在9月上半月重启生产.
汽油裂解价差处于三周低位,交易员表示,台塑可能重启7月底因发生火灾而被关闭的炼厂.
日本公开规格10月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌28.75美元至每吨952.00美元.
10月下半月和11月下半月互换逆价差为5美元.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK收窄1.83美元,至每吨升水120.25美元,创下9月6日来低位.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌1.71美元至每桶17.70美元,为8月29日触及每桶17.53美元来低位.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌1.31美元至每桶10.20美元,为8月17日触及每桶10.14美元以来低位.
油品 价格 上日价格 变动
2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 951.50/952.50 980.75 -28.75
现货石脑油净回值NAF-SIN 103.35/103.45 106.59 -3.19
9月石脑油互换NAF-1M-S 944.00/946.00 976.25 -31.25
10月石脑油互换NAF-2M-S 940.50/942.50 972.75 -31.25
97号现货汽油GL97-SIN 125.80/125.90 130.54 -4.69
95号现货汽油GL95-SIN 123.25/123.35 128.14 -4.84
92号现货汽油GL92-SIN 121.05/121.15 126.00 -4.90
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.65/17.75 19.41 -1.71 (完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋