修正:〔国际油市〕亚洲燃料油在高位持稳,但买兴稀疏

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路透新加坡9月12日电---亚洲燃料油市场周一在高位持稳,在过去四个交易日走强後,即期跨月价差持稳于每吨3.50-4.50美元左右,但买兴稀疏.

即期裂解价差连续第二个交易日持稳于每桶贴水窄于5.00美元的水平,受固定价格市场买兴旺盛带动,这主要归因于指标原油价格下跌.

"跨月价差成交量较低,尤其是10月/11月,暗示可能已触及短期顶部,将出现下修走势,"新加坡的一位西方交易商称.

周一10月/11月跨月价差成交量不到5万吨,远低于上周日均逾10万吨的水平,逆价差为每吨4.00美元,下跌0.25美元,为一周来首次下跌.

相反,市场对10月合约买盘依然旺盛,成交量超过10万吨,使裂解价差持稳于每桶贴水窄于6.00美元的水平,布兰特10月原油期货 LCOc1在亚洲市场收盘时大跌3.49美元,报每桶110.90美元.

10月裂解价差缩窄0.58美元,每桶较迪拜原油贴水5.35美元.11月裂解价差走坚0.70美元,报每桶贴水5.52美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 649.80 650.10 649.95 675.00 -25.05 -3.71

现货380CST燃料油 FO380-SIN 640.60 641.00 640.80 665.38 -24.58 -3.69

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 646.00 648.00 647.00 670.00 -23.00 -3.43

380CST船用燃料油升水 5.40 7.00 6.20 4.63 1.57

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.75 4.25 4.00 4.38 -0.38 -8.57

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.50 4.00 3.75 3.75 0.00 0.00 (完)