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市场报道 | 2011年 9月 12日 星期一 21:50 BJT

《美股动态》麦格劳-希尔将拆分为两家上市公司,股价盘初劲扬

0715ET---麦格劳-希尔MHP.N周一表示将拆分为两家上市公司,其中一家的业务主要集中在全球市场,另一家则关注教育.

对于麦格劳-希尔股东而言,此次分拆相当于教育业务部门以免税方式进行剥离,预计将在2012年底前完成.

麦格劳-希尔周一盘初劲扬3.41%,报40.04美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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