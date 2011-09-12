《美股动态》麦格劳-希尔将拆分为两家上市公司,股价盘初劲扬

0715ET---麦格劳-希尔MHP.N周一表示将拆分为两家上市公司,其中一家的业务主要集中在全球市场,另一家则关注教育.
对于麦格劳-希尔股东而言,此次分拆相当于教育业务部门以免税方式进行剥离,预计将在2012年底前完成.
麦格劳-希尔周一盘初劲扬3.41%,报40.04美元.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
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