〔美国股市〕开低,受欧元区债务危机忧虑的拖累

路透纽约9月12日电---美国股市周一开低,对法国银行业信用评级可能遭调降及希腊债务问题缺少解决方案的担忧,凸显了人们对欧元区债务危机的忧虑.
人们对欧洲信用危机可能波及至美国银行业的担忧几个月来一直在打压美国股市,近几周大型银行股价跌至纪录低位.
道琼工业指数.DJI盘初跌116.97点,或1.06%,至10,875.16点,标准普尔500指数.SPX下挫11.59点,或1.00%,至1,142.64点,Nasdaq指数.IXIC下滑21.14点,或 0.86%,至2,446.85点.(完)
--编译 于春红;审校 王洋
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI