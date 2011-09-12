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债券 | 2011年 9月 12日 星期一 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.050%,投标倍数为4.85

路透华盛顿9月12日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.050

中值 0.040

低值 0.025

投资 0.051

价格 99.974722

高值得标比率 56.87%

投标倍数 4.85

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,000,517,600

总投标 130,945,606,300

竞争性投标得标 25,941,911,300

非竞争性投标得标 658,606,300

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/09/15

到期日 2012/03/15

CUSIP码 9127955D9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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