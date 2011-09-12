〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.050%,投标倍数为4.85

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透华盛顿9月12日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.050
中值 0.040
低值 0.025
投资 0.051
价格 99.974722
高值得标比率 56.87%
投标倍数 4.85
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 27,000,517,600
总投标 130,945,606,300
竞争性投标得标 25,941,911,300
非竞争性投标得标 658,606,300
FED附加 0
发行细节
发行日 2011/09/15
到期日 2012/03/15
CUSIP码 9127955D9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 李军
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.215% +1.5 -0.230% 五年期公债 -0.085% +1.5 -0.100% 10年期公债 0.095% +0.0 0.095% 20年期公债 0.720% +3.5 0.685% 30年期公债 0.895% +3.0 0.865% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.55 -0.21 149.76 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债