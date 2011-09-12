〔欧洲股市〕大跌2.7%并触及两年低点,受希腊和意大利担忧拖累

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数重挫2.7%,触及两年低点

* 意大利公债收益率引发危机蔓延的担忧

* 法国银行股暴跌,因市场臆测穆迪可能下调评等

路透巴黎9月12日电---欧洲股市周一大跌至两年低位,因希腊债务违约的预期和意大利公债标售得标利率大涨带来的担忧令投资者全面抛售股票.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3放量收挫2.7%,报890.98点,盘中稍早一度重挫3.7%,并触及两年低点.

法国银行股大跌,因投资人对穆迪可能下调其信贷评等的预期升温.

一些消息人士周六称,穆迪可能"立即"就法国巴黎银行(BNPP.PA)、法国兴业银行(SOGN.PA)和法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)的评级给出结论,6月15日穆迪将这两家银行至于可能调降评级的观察名单中.

法国兴业银行暴跌11%,至1992年来最低水准.该行市值已经从2007年4月的1,100亿欧元骤降至周一的120亿欧元,该股2012年预期市盈率为2.57倍.

法国巴黎银行(BNP Paribas)大跌12%,因投资者担忧该行持有的意大利债券,此前进行的意大利国库券标售中,收益率触及4%上方的三年高位,上月标售得标利率为2.96%.

"担忧不只局限于希腊.意大利国库券标售得标利率大涨,暗示危机扩散的可能性是切实存在的."法国经纪商Global Equities数量销售交易主管David Thebault称.

英国富时100指数.FTSE回落1.63%,报5,129.62点,德国DAX指数.GDAXI重挫2.27%,报5,072.33点,法国CAC 40指数.FCHI大跌4.03%,报2,854.81点.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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