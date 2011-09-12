〔英国债市〕英债因债务担忧上扬,收益率触及纪录低位

* 10年期英债收益率触及纪录低位2.181%

* 英债期货触及合约高位130.89,表现强于可比德债期货

* 欧洲危机,全球成长和英国银行业报告推高英债-分析师

路透伦敦9月12日电---指标英债收益率周一跌至纪录低位,且英债期货触及合约高位,因有关希腊债务违约的臆测以及法国银行业评等可能遭调降等因素拖累股市大跌,提振避险资产.

策略师称,对希腊能否偿还债务的不安与对全球经济劲道的担忧合力削弱风险意愿.

现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR触及2.181%的纪录低位.盘中曾上扬,终盘回落约6个基点,报2.203%.

12月英债期货FLGZ1日内上扬82个跳动点,报130.70,稍早触及合约高位130.89.可比德债期货FGBLZ1上扬47个跳动点.

摩根大通策略师Francis Diamond称,在未来几周一系列欧洲事件发生前,投资者感到不安,这些事件可能带来更多对欧元区经济不利的消息.

他说,"即将发生的事件包括,意大利和西班牙将发行更多新债;标普和穆迪对意大利评等可能采取行动的消息;希腊债务交换正在进行中,9月将有一批希腊债务到期.上述因素中的任何一个都可能给市场造成冲击.英债目前得益于持续的避险操作以及在上述事件发生前的总体市场紧张情绪."

英国股市.FTSE收跌1.63%,欧洲股市.FTEU3急跌2.52%.

英国财政大臣奥斯本称,该国将寻求在本届议会通过银行业改革立法,并确保监管新规在2019年前实施.Diamond称,这可能促使投资者意识到别针对英国市场的风险,扶助英债期货表现强于可比德债期货.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>