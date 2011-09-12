〔欧元债市〕德债期货触及合约新高,违约担忧重创希腊公债

* 德债期货触及合约新高,希腊公债受创

* 希腊债务违约的前景引发对银行系统的担忧

* 欧洲央行的持续支持料对意大利公债标售至关重要

路透伦敦9月12日电---德债期货周一升至合约新高,希腊公债价格跌至新低,因投资者认为希腊将被迫违约的机率不断攀升,令欧元区银行系统体质受到质疑.

财政状况不断恶化从而导致希腊无法获得援助贷款并违约的前景引发对法国银行业的担忧,并继续推升对相对安全的德债的需求.

"目前的市场表现并非因为希腊相关消息,更多的是因为市场担忧一旦希腊被迫违约所产生的多米诺效应,"Nordea的首席分析师Niels From称.

12月德债期货FGBLZ1触及合约高位138.61,上扬四分之三个大点.流动性几乎停滞的希腊短期公债市场收益率GR2YT=TWEB飙升19.8个百分点,至近83%.

法国银行股(BNPP.PA) (SOGN.PA) (CAGR.PA)日内重挫逾10%,欧元兑美元再度走软,跌至七个月低位,後削减部分跌幅.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB触及1.707%的低位,RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic预计,如果短期内无任何正面消息,将进一步跌向1.5%.

希腊近期为确保继续获得救助贷款而采取的一系列行动对市场影响不大.

10年期希腊/德国公债收益率差GR10YT=TWEB扩阔约270个基点,至创纪录的2,167个基点,希腊公债违约保险成本触及新高.

Markit称,希腊CDS首付利差为57个点,即购买1,000万欧元保险,投资者在合约开始时需支付570万欧元,之後每年支付10万欧元.

RIA的Stamenkovic称,下一个市场关注的主要事件是本周进行的意大利和西班牙公债标售,这将测试欧洲央行购买公债和防止危机扩散至欧元区较大经济体的决心.

意大利计划在周二标售70亿欧元新债,西班牙计划周四发行多至40亿欧元债券.

10年期意大利公债收益率攀升16个基点,至5.58%,与可比德债收益率差扩阔至382个基点.10年期西班牙公债收益率升17个基点,至5.34%,与可比德债收益率为约358个基点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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