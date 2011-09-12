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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 01:06 BJT

〔表格〕美国财政部标售三年期公债得标利率为0.334%,投标倍数为3.15

路透华盛顿9月12日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率

高值 0.334%

中值 0.310%

低值 0.249%

价格/得标

价格 99.749466

高值得标比率 81.11%

投标倍数 3.15

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 32,000,054,400

总投标 100,749,394,400

竞争性投标得标 31,973,660,000

非竞争性投标得标 26,394,400

FED附加 0

初级市场交易商投标 71,036,000,000

初级市场交易商得标 17,169,885,000

直接投标 11,934,000,000

直接投标得标 3,381,220,000

间接投标 17,753,000,000

间接投标得标 11,422,555,000

发行细节

发行日 2011/09/15

到期日 2014/09/15

CUSIP码 912828RG7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1

--编译 李军;审校 母红

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