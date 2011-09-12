〔表格〕美国财政部标售三年期公债得标利率为0.334%,投标倍数为3.15

香港新股：腾讯旗下网上文学平台阅文集团拟今年IPO筹高至8亿美元--IFR
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
路透华盛顿9月12日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率
高值 0.334%
中值 0.310%
低值 0.249%
价格/得标
价格 99.749466
高值得标比率 81.11%
投标倍数 3.15
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 32,000,054,400
总投标 100,749,394,400
竞争性投标得标 31,973,660,000
非竞争性投标得标 26,394,400
FED附加 0
初级市场交易商投标 71,036,000,000
初级市场交易商得标 17,169,885,000
直接投标 11,934,000,000
直接投标得标 3,381,220,000
间接投标 17,753,000,000
间接投标得标 11,422,555,000
发行细节
发行日 2011/09/15
到期日 2014/09/15
CUSIP码 912828RG7
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1
--编译 李军;审校 母红
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠