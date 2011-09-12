〔美国股市〕ADR下跌,受法国银行业评等或遭调降和希腊债务违约忧虑拖累

路透纽约9月12日电---在美国股市挂牌交易的海外企业美国存托凭证(ADR)周一下跌,因法国银行业评等可能遭调降,以及希腊可能出现债务违约加剧了有关欧债危机的担忧.
在美上市的欧洲银行股受挫最重,原因是其对该地区主权债务的风险敞口.法国银行股大跌,因市场担心穆迪投资者服务有可能由于其弱点而调降债信评级.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下跌0.82%,,报116.08.纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR跌0.99%,报104.48.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫2.68%,报890.98点,此前一度大跌3.7%并触及两年低位.
法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)(SCGLY.PK)跌7.58%,报4.39美元,法国巴黎银行(BNPQY.PK)重挫8.78%,报18.29美元,西班牙Banco SantanderSTD.N下跌4.70%,报7.50美元.
欧元兑瑞郎在纽约盘交易时段触及日低,进一步跌向有可能触及瑞士央行干预的水准.
纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收低0.24%,报117.01.拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下挫1.17%,报341.24.
汇丰控股HBC.N跌1.57%,报39.42美元,之前数位消息人士表示,汇丰(0005.HK)(HSBA.L)开始出售其全球非人寿的保险业务,估计规模约10亿美元.[ID:nCH0078301].(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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