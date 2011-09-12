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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 01:53 BJT

〔标题新闻〕欧洲的银行资本状况良好,压力测试中没有出现重大问题--ECB管委欧菲尼德斯

ECB为欧洲央行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7KC2XD]

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