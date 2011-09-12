〔纽约期市〕原糖期货上涨,因近月10月合约升水上涨和投资者跟进买盘

香港新股：腾讯旗下网上文学平台阅文集团拟今年IPO筹高至8亿美元--IFR
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
路透纽约/伦敦9月12日电---原糖期货周一攀升,因近月10月合约升水上涨、消费者购买以及投资者跟进买盘.
继上周大幅下挫後,阿拉比卡咖啡价格反弹,而可可期货小幅下滑.
10月原糖期货SBc1上扬0.52美分,或逾2%,报每磅29.57美分.Liffe-10月白糖期货LSUV1跳涨18.80美元,或2.67%,收在每吨723.60美元.
交易商称近期10月/3月原糖期货合约升水SB-1=R骤涨,可能迫使部分交易公司回补空头仓位,之前其曾预计基金将净多头仓位展期至3月时,价差料将走弱.
Brokers Sucden Financial在一份声明中称:"纽约10月/3月合约价差是市场关注焦点...看起来市场共识是一部分交易被发现试图在基金展期上取得先机."
10月/3月合约升水升至每磅逾2.00美分的高位,上周一度触及0.57美分的低点.近月合约将在本月末到期.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1上涨0.95美分,收报每磅2.7095美元.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2涨19美元,报每吨2,190美元.
ICE-12月可可期货CCZ1下挫10美元,报每吨2,863美元,为八个月以来最低收盘位.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收挫9英镑,报每吨1,847英镑.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠