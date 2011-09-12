〔纽约期市〕原糖期货上涨,因近月10月合约升水上涨和投资者跟进买盘

路透纽约/伦敦9月12日电---原糖期货周一攀升,因近月10月合约升水上涨、消费者购买以及投资者跟进买盘.

继上周大幅下挫後,阿拉比卡咖啡价格反弹,而可可期货小幅下滑.

10月原糖期货SBc1上扬0.52美分,或逾2%,报每磅29.57美分.Liffe-10月白糖期货LSUV1跳涨18.80美元,或2.67%,收在每吨723.60美元.

交易商称近期10月/3月原糖期货合约升水SB-1=R骤涨,可能迫使部分交易公司回补空头仓位,之前其曾预计基金将净多头仓位展期至3月时,价差料将走弱.

Brokers Sucden Financial在一份声明中称:"纽约10月/3月合约价差是市场关注焦点...看起来市场共识是一部分交易被发现试图在基金展期上取得先机."

10月/3月合约升水升至每磅逾2.00美分的高位,上周一度触及0.57美分的低点.近月合约将在本月末到期.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1上涨0.95美分,收报每磅2.7095美元.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2涨19美元,报每吨2,190美元.

ICE-12月可可期货CCZ1下挫10美元,报每吨2,863美元,为八个月以来最低收盘位.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收挫9英镑,报每吨1,847英镑.(完)