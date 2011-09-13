修正:〔金属期市〕期铜跌至一个月低位,受累于欧洲担忧情绪

(更正:在文末表格中补充上LME期铝价格)

* 全球增长担忧拖累期铜下跌至一个月低位

* Codelco称,一些客户要求取消订单

* 中国8月铜进口较前月增加11%

路透纽约/伦敦9月12日电---期铜周一连续第二个交易日收低,跌至一个月低位,因欧洲债务担忧升级和需求强劲低迷,打压投资者人气.

欧洲债务危机和人气低迷导致的下跌推高芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX,期铜与该指数的负相关性处于3月初以来最高水平.

"欧洲债务问题和法国的银行所承担的相关风险是市场关注的焦点...担忧情绪在股市和美元上体现,打压商品."CPM Group资深基本金属分析师Catherine Virga称.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌66.50美元,收报每吨8,754.50美元,盘中低见8,620美元,为8月11日以来最低.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1下滑3.70美分,结算价报每磅3.9655美元,盘中触及一个月低位3.9050美元.

欧洲央行(ECB)管委史塔克因对央行公债购买计划存有异议而请辞,令对希腊债务违约担忧升级.

经济合作暨发展组织(OECD)7月全球经济的领先指标连续第四个月下滑,进一步显示该组织上周对经济前景的普遍悲观预估.[ID:nCN1959643]

"市场担忧经济放缓、债务问题和违约,各方没有协同采取行动."法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师Robin Bhar表示.

报导称,智利Codelco[CODEL.UL]表示,一些欧美客户要求取消订单,因担忧全球金融动荡可能导致需求下降,增加铜需求增长的不确定性.

"这明显令市场担忧需求增速放缓,对铜市不利.不过时间点恰好在年度谈判之前,令我猜测可能是买方试图获得更好的价格."Bhar指出.

中国海关周六称,8月未锻造铜及铜材进口340,398吨,较上月的306,626吨上升11.0%;8月废铜进口38万吨,低于上月的43万吨.不过人气依旧低迷.[ID:nEAP307822]

数据显示,LME铜库存下降100吨至465,125吨,仍较2010年12月高约三分之一.

上周上海期货交易所铜库存增加5.1%至113,300吨.[ID:nEMS011097]

"这暗示铜市供需紧张的情况有所缓解."瑞士信贷在报告中写道.

"不过印尼Grasberg铜矿罢工可能导致铜精矿供应迅速变得紧张."

Freeport McMoRan Copper & Gold(FCX.N)旗下的Grasberg铜矿工人将于9月15日至10月15日举行罢工,除非该公司满足其加薪要求.

以下为1802GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 397.05 -3.20 -0.80 444.70 -10.72

LME期铝 2375.00 +8.00 +0.33 2470.00 -3.85

LME期铜 8754.50 -66.50 -0.75 9600.00 -8.81

LME期铅 2423.00 -27.00 -1.10 2550.00 -4.98

LME期镍 21575.00 425.00 +2.01 24750.00 -12.83

LME期锡 23445.00 -60.00 -0.26 26900.00 -12.84

LME期锌 2213.00 28.00 +1.28 2454.00 -9.82

上海期铝 17485.00 50.00 +0.29 16840.00 3.83

上海期铜 67620.00 -100.00 -0.15 71850.00 -5.89

上海期锌 17125.00 55.00 +0.32 19475.00 -12.07

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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