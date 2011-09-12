〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌第五天,因USDA上调2011/12年末库存预估

路透芝加哥9月12日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连跌第五日,近月合约触及一个月低位,交易商称之前美国政府上调国内供给预估.

12月小麦期货WZ1盘中跌至6.86美元的低点,为8月11日触及6.80美元水平以来最低位.

由于美国农业部(USDA)下调今年收成预期後,玉米市场意外上涨,因而小麦跌幅受限.

周一约有92,000手CBOT合约易手,与上月均值相符.

USDA周一上午将2011/12年国内小麦年末库存从6.71亿蒲式耳上修至7.61亿蒲式耳,并把小麦出口预估下调7,500万蒲式耳.

受乾旱困扰的美国大平原地区有可能迎来降雨,这帮助缓解冬小麦播种前的土壤条件.

12月小麦期货WZ1收跌1-3/4美分,报7.28美元.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]