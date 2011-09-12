〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌第五天,因USDA上调2011/12年末库存预估

香港新股：腾讯旗下网上文学平台阅文集团拟今年IPO筹高至8亿美元--IFR
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
路透芝加哥9月12日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连跌第五日,近月合约触及一个月低位,交易商称之前美国政府上调国内供给预估.
12月小麦期货WZ1盘中跌至6.86美元的低点,为8月11日触及6.80美元水平以来最低位.
由于美国农业部(USDA)下调今年收成预期後,玉米市场意外上涨,因而小麦跌幅受限.
周一约有92,000手CBOT合约易手,与上月均值相符.
USDA周一上午将2011/12年国内小麦年末库存从6.71亿蒲式耳上修至7.61亿蒲式耳,并把小麦出口预估下调7,500万蒲式耳.
受乾旱困扰的美国大平原地区有可能迎来降雨,这帮助缓解冬小麦播种前的土壤条件.
12月小麦期货WZ1收跌1-3/4美分,报7.28美元.(完)
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--编译 洪曦;审校 母红
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠