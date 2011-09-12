〔纽约期市〕ICE期棉小幅收涨,市场对USDA供需报告反应平淡

香港新股：腾讯旗下网上文学平台阅文集团拟今年IPO筹高至8亿美元--IFR
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
路透纽约9月12日电---棉花期货周一小幅收涨,市场对于政府供需报告反应温和.分析师称市场预计本周将保持横盘整理.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1上涨0.42美分,收报每磅1.1229美元,盘中交投区间为1.109-1.1325美元.
汤森路透初步数据显示,成交量为近8,400口,较30日均值低约三分之一.
"看似棉花市场陷于区间中,"MCM分析师Jobe Moss称.
分析师表示,12月合约陷于1.09美元到1.13美元,再到1.15美元的区间中.
交易商称,美国农业部(USDA)月度供需报告对棉花市场影响甚微.
USDA将美国棉花产量预估上调10万包至1,656万包,种植面积预估增加至1,472万英亩,但单产从上月的每英亩822磅下调至每英亩807磅.
"(USDA)报告对市场的影响并非如我预期,很平淡."独立棉花分析师Mike Stevens表示.
市场将关注的下一个报告将是USDA在2000GMT公布的每周作物生长报告,这将提供飓风Irene和热带风暴Lee对棉花的损毁情况.
洲际交易所(ICE)美国数据显示,上周五总成交量为15,192口.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠