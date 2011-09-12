〔纽约期市〕ICE期棉小幅收涨,市场对USDA供需报告反应平淡

路透纽约9月12日电---棉花期货周一小幅收涨,市场对于政府供需报告反应温和.分析师称市场预计本周将保持横盘整理.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1上涨0.42美分,收报每磅1.1229美元,盘中交投区间为1.109-1.1325美元.

汤森路透初步数据显示,成交量为近8,400口,较30日均值低约三分之一.

"看似棉花市场陷于区间中,"MCM分析师Jobe Moss称.

分析师表示,12月合约陷于1.09美元到1.13美元,再到1.15美元的区间中.

交易商称,美国农业部(USDA)月度供需报告对棉花市场影响甚微.

USDA将美国棉花产量预估上调10万包至1,656万包,种植面积预估增加至1,472万英亩,但单产从上月的每英亩822磅下调至每英亩807磅.

"(USDA)报告对市场的影响并非如我预期,很平淡."独立棉花分析师Mike Stevens表示.

市场将关注的下一个报告将是USDA在2000GMT公布的每周作物生长报告,这将提供飓风Irene和热带风暴Lee对棉花的损毁情况.

洲际交易所(ICE)美国数据显示,上周五总成交量为15,192口.(完)