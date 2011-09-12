〔美国债市〕机构债利差逆转稍早走阔之势尾盘基本持稳

但到中午,机构债利差跟随互换收窄,因股市从低点反弹,路透消息暗示希腊的现金仅够支撑到10月,且稍後华尔街日报观点性文章称,希腊可能获得欧盟,国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行的80亿欧元贷款.但对股市重大的提振来自于金融时报称,意大利曾向中国提出大规模购买其公债的请求.