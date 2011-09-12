〔美国债市〕机构债利差逆转稍早走阔之势尾盘基本持稳

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
IFR纽约9月12日电---机构债利差周一收盘时基本持稳,开盘时扩阔1-2个基点,因股市大跌引发避险交易.
但到中午,机构债利差跟随互换收窄,因股市从低点反弹,路透消息暗示希腊的现金仅够支撑到10月,且稍後华尔街日报观点性文章称,希腊可能获得欧盟,国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行的80亿欧元贷款.但对股市重大的提振来自于金融时报称,意大利曾向中国提出大规模购买其公债的请求.
今日成交清淡,成横盘整理走势.TRACE成交量为42.8亿美元,成交宗数为3,084.
房利美按计划将于周三宣布发债计划.鉴于利率触及历史低位,且零售需求强劲,预计房利美可能发售新两年期债券.但部分机构预期将发行新五年期债券.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
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