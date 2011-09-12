版本:
中国
债券 | 2011年 9月 13日 星期二 04:07 BJT

〔美国债市〕机构债利差逆转稍早走阔之势尾盘基本持稳

IFR纽约9月12日电---机构债利差周一收盘时基本持稳,开盘时扩阔1-2个基点,因股市大跌引发避险交易.

但到中午,机构债利差跟随互换收窄,因股市从低点反弹,路透消息暗示希腊的现金仅够支撑到10月,且稍後华尔街日报观点性文章称,希腊可能获得欧盟,国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行的80亿欧元贷款.但对股市重大的提振来自于金融时报称,意大利曾向中国提出大规模购买其公债的请求.

今日成交清淡,成横盘整理走势.TRACE成交量为42.8亿美元,成交宗数为3,084.

房利美按计划将于周三宣布发债计划.鉴于利率触及历史低位,且零售需求强劲,预计房利美可能发售新两年期债券.但部分机构预期将发行新五年期债券.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐